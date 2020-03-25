В Союзе кинематографистов выразили соболезнования в связи со смертью Макаровой

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская в беседе с RT выразила соболезнования по поводу смерти народной артистки СССР актрисы Инны Макаровой.

«Это не просто печаль... Это печаль о том, что всё больше уходит то наше былое, прекрасное советское кино, память о том великом кинематографическом веке, в котором она занимала очень яркое, свое индивидуальное место», — заявила Немчинская.

Представитель Союза кинематографистов также отметила, что Макарова была «ни с кем не сравнима». Зрители запомни ее по ролям в таких лентах, как «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова».

По словам Немчинской, в первых фильмах Макарова была «прелестная своей природной молодостью», а блестящий комический талант продемонстрировала в картине «Женитьба Бальзаминова».

Советская и российская актриса Инна Макарова умерла 25 марта в возрасте 93 лет. Как отмечает телеканал «Звезда», ее госпитализировали в одну из московских клиник 4 марта, всё это время она проходила лечение.

Всенародную славу актриса снискала после участия в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова» и «Девчата». За роль в картине «Молодая гвардия» актриса в 1949 году получила Сталинскую премию.

Ирина Макарова родилась в 1926 году, училась во ВГИКе, после чего поступила в труппу Театра-студии киноактера. Была замужем за советским режиссером Сергеем Бондарчуком, в этом браке родилась актриса и режиссер Наталья Бондарчук, пишет НСН.