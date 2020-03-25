Светлана Дружинина рассказала о творческом пути Инны Макаровой

Режиссер Светлана Дружинина в среду, 25 марта, рассказала о творческом пути народной артистки СССР, актрисы Инны Макаровой, которая скончалась на 94-м году жизни.

«У нее была совершенно невероятная, полная, яркая, прекрасная творческая жизнь. Она — женщина с золотой короной на голове», — цитирует Дружинину RT.

Ранее в этот же день дочь Макаровой Наталья Бондарчук сообщила о ее смерти.

Информация о месте и времени прощания и похорон будет известна позже, пишет «Газета.ру».

В последние годы Макарова страдала бронхиальной астмой. Однако артистка продолжала работать и принимала участие в съемках вплоть до 2015 года. 4 марта Макарову госпитализировали в одну из столичных клиник, где она на протяжении нескольких недель проходила лечение, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инна Макарова получила всенародную славу после участия в фильмах «Женитьба Бальзаминова» и «Девчата». За роль в картине «Молодая гвардия» актриса в 1949 году получила Сталинскую премию.