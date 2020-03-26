«Дом советов» в нижегородском кремле отреставрируют

Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода проводит аукцион на разработку проекта реставрации фасада «Дома советов» в кремле. Максимальная цена контракта – 2,571 млн рублей. Торги запланированы на 10 апреля. А работы необходимо выполнить за три месяца со дня заключения договора.

Как поясняет ИА «НьюсНН», это здание – объект культурного наследия федерального значения. Подрядчику предстоит составить акт технического состояния и утрат первоначального облика здания. Необходимо также выполнить предварительное инженерное заключение и рекомендации, провести исторические и библиографические исследования, разработать программу научно-проектных работ.

В феврале сообщалось, что на реставрацию части нижегородского кремля между Георгиевской и Коромысловой башнями будет выделено 31,33 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета. Исполнителя выберут 27 апреля.