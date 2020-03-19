Трамплин К-60 достроили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни трамплина К-60. По данным областного минстроя, сейчас идет подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию. Откроются сам трамплин, административно-бытовое здание, помещения для охраны, камера хранения, судейская и тренерская трибуны.

Для спортивного объекта закупили квадроцикл, снегоход и снеговую пушку. С наступлением благоприятной погоды будет заасфальтирована территория возле него, передает ИА «НьюсНН».

Контракт на строительство трамплина был заключен между компаниями «Нижегородстройзаказчик» и «Нижегородстройпроект» в ноябре 2018 года. Стоимость строительства оценивалась в 193,1 млн рублей. В контракте указан срок сдачи — до 20 апреля 2020 года.