Речной вокзал построят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде хотят построить речной вокзал. Здание должно разместиться на Нижне-Волжской набережной, на участке между памятником катеру «Герой» и зданием пароходства.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на представителя городского департамента градостроительного развития Нину Краснову, новый вокзал может стать нестационарным объектом.

Агентство поясняет, что в Нижнем Новгороде нет специального учреждения, которое занималось бы вопросами речных перевозок. Ранее за это отвечало Волжское объединенное речное пароходство.

Вокзал перестал работать в годы перестройки. Сейчас здание используется как офисный центр для частной судоходной компании и еще нескольких фирм, которые не имеют отношения к речному транспорту.