Смартфоны подорожают на 10-20% — такой вывод сделали эксперты. Среди причин называют две - ослабление рубля и пандемия коронавируса. Ритейлы считают, что процесс уже не остановить, его можно только отсрочить. Ожидается, что уже партия в апреле будет стоить больше. Некоторые телефоны уже подорожали, например, iphone 11 поднялся в цене на 3,5 %.