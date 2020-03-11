В России аномально вырос спрос на смартфоны

В России подскочил спрос на смартфоны. Только за январь жители нашей страны приобрели почти 3 млн устройств. Это почти на 20% выше показателей прошлого года. По словам экспертов, одна из причин такого роста — новый коронавирус, который сильно повлиял на поставки техники в страну. Поэтому многие россияне начали приобретать смартфоны, не дожидаясь дефицита и роста цены них. Кроме того, по мнению специалистов, хорошо постарались и маркетологи, в этом году значительно увеличилось количество выгодных предложений.