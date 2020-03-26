Пять человек пострадали при пожаре в грузовике с газом в Инзе

Грузовик, перевозивший баллонный газ, загорелся в Ульяновской области. Травмы получили пять человек.

Пожар произошел в Инзе. Возгорание зафиксировали в грузовике, который заправлял газовые баллоны. Объем цистерны составлял около 30 т. В момент происшествия грузовик находился на парковке, ближайшие здания были в 200 м от транспортного средства. Очевидцы вызвали пожарных, которые охлаждали цистерну, пока весь газ не выгорел. В ликвидации возгорания участвовали 15 человек. Об этом сообщает 1ul.ru.

В результате возгорания пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы, пятому назначили лечение в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что в Перми при взрыве газа в квартире погиб один человек. В доме выбиты стекла.