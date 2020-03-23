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Находившаяся на карантине жительница Ленобласти погибла от утечки газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Ленинградской области, находившаяся на карантине после поездки в Италии, погибла от утечки газа. Об этом в понедельник, 23 марта, «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Жительница деревни Аро Ленинградской области, находящаяся на месте жительства после прибытия из Италии, погибла от утечки газа в ночь на 22 марта», — рассказал собеседник информагентства.

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Он отметил, что утечка газа произошла в подвале, где было установлено газовое оборудование. 18-летняя девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне КНР болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

По данным Worldometer 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 12944 человека.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

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