В пострадавшем при пожаре переходе в Воронеже появятся магазины

Мэрия Воронежа объявила конкурс на право заключения концессионного соглашения для реконструкции подземного перехода в районе политеха. Участники должны предложить архитектурные решения, включающие торговые объекты.

Пожар в переходе произошел в декабре 2017 года. Там сгорел киоск с шаурмой. Переход продолжает функционировать, однако мэрия говорит о его непрезентабельном виде. Кроме того, в текущем состоянии в переходе нет торговых объектов.

Потенциальные концессионеры должны обозначить сроки проведения реконструкции перехода. Ремонт должен занять два года или меньше. Также участники конкурса должны представить архитектурное решение с изображением интерьеров, пешеходных галерей, торговых объектов, не более восьми рекламных конструкций и подъемников для маломобильных групп населения. Об этом пишет ИА «Абирег».

Заявки на конкурс будут приниматься до 12 мая, конкурсные предложения мэрия начнет принимать с 9 июня.