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Центральный стадион в Воронеже продадут в течение полугода

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Центральный стадион профсоюзов в Воронеже оценили в 715 млн рублей. Глава региона Александр Гусев сообщил, что вопрос о покупке должен решиться в течение полугода.

При этом власти готовы купить его за 150–200 млн рублей. Чиновники после сделки могут передать стадион ФК «Факел» или сдавать в аренду. В прошлом году сделка обсуждалась в рамках стратегии развития клуба. Собеседники ИА «Абирег» тогда предполагали, что продажу объекта правительству тормозит несговорчивость объединения профсоюзов по вопросу цены сделки.

Центральный стадион профсоюзов был открыт в 1930-е годы. Вместимость арены — 32,8 тыс. человек.

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