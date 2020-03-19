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Реконструкцию театра оперы и балета проведут в Воронеже

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В Воронеже начался поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ для реконструкции Театра оперы и балета. В частности, предусмотрено обследование помещений здания. Победитель аукциона должен за 39,45 млн рублей к 15 декабря разработать эскизный проект, планировочные и технологические решения.

Как отмечает ИА «Абирег», в 2019 году власти и эксперты одобрили концепцию реконструкции театра от архитектора Сергея Куцевалова, которая предполагает увеличение площади театра в три раза – с 6 тыс. до 17-19 тыс. кв. м за счет цоколя и мансарды. Работы оцениваются в 3,07 млрд рублей.

Воронежский государственный театр оперы и балета основан в 1931 году как Театр музыкальной комедии и ведет свою современную историю с 1961 года. Существующее название носит с 1968 года.

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