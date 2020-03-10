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Более 300 млн рублей направили на ремонт учреждений культуры в Приморье

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В Приморском крае в 2020 году планируют привести в порядок около 100 учреждений культуры. На эти цели направили более 313 млн рублей.

Как сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию Приморья, средства пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство театров, библиотек, музеев, центров досуга и школ искусств. По данным министерства культуры и архивного дела края, во многих муниципалитетах планируется восстановить сразу несколько учреждений.

Так, в Кавалеровском районе обновят дома культуры в населенных пунктах Богополь, Хрустальный, Суворов и Устиновка. В самом Кавалерово приведут в порядок детскую школу искусств и Дом культуры им. В.К. Арсеньева.

Работы проведут в рамках программы «Развитие культуры Приморского края», которая рассчитана на 2020–2027 годы.

В феврале сообщалось, что в городе Среднеколымске в Якутии открылся Детский центр искусств. По данным пресс-службы министерства строительства республики, для заснеженного города это смелый и амбициозный проект.

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