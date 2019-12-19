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Дом культуры открыли после ремонта в сахалинском селе Буюклы

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Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
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В селе Буюклы Смирныховского района Сахалинской области завершен капремонт Дома культуры имени Игоря Фархутдинова. В рамках национального проекта «Культура» проведены работы на сумму свыше 30 млн рублей.

Речь идет об обновлении фасада, замене кровли и системы отопления, установке новых кресел в зрительном зале и т.д., передает ИА SakhalinMedia. За 27 лет Дом культуры ни разу капитально не ремонтировали. При этом он популярен среди местных жителей. Сельчане занимаются вокалом, танцами и театральным искусством, проводят концерты и фотовыставки.

До 2024 года на Сахалине и Курильских островах возведут и приведут в порядок более 20 учреждений культуры.

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