Российские военные разыграли масштабный бой с танковой армадой

Учения с участием танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проходят на полигоне «Погоново» в Воронежской области проходят.

Военнослужащие в ходе тактического эпизода разыграли сражение с целой танковой армадой условного противника, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ЗВО

По легенде учений артиллерийские подразделения нанесли массированное огневое поражение бронетехнике и остановили продвижение вглубь района основных сил противника, говорится в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт обороняли танки Т-72БА, гаубицы «Мста-Б», экипажи БМП-2.

Танкисты и мотострелки обрушили свою мощь на передовые бронегруппы «противника», поразив цели на дальности до 1200 м.

Ранее, 25 марта, американское издание The National Interest написало, что российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась незадолго до распада СССР, стал бы «кошмаром» для НАТО.