Российские специалисты РХБЗ на учениях отработали борьбу с опасным вирусом

Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа приняли участие в учениях, в рамках которых им пришлось бороться с опасным вирусом.

Как сообщает прecc-служба ЮВО, по замыслу учения поступила информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне в Волгоградской области.

Военнослужащие после разведки развернули универсальную станцию спецобработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружений и техники.

Кроме того, им пришлось обеззараживать пораженные участки местности.

«С применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ, поставленные задачи были успешно выполнены», — говорится в сообщении.

В конце февраля сообщалось, что мотострелки и танкисты отразили ночную атаку условного противника под Оренбургом. Учения прошли на Троицком полигоне.