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Ночные учения мотострелков и танкистов прошли под Оренбургом

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Мотострелки и танкисты отразили ночную атаку условного противника под Оренбургом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Учения прошли на Троицком полигоне. По заданию условный противник намеревался прорвать оборону и захватить стратегические рубежи в тылу войск, используя автомобили повышенной проходимости.

Первыми атаку отражали танкисты при помощи 125-миллиметровых пушек и крупнокалиберных пулеметов. Затем на основные позиции выдвинулись солдаты под прикрытием мотострелков.

Заняв основную позиционную оборону, мотострелковые подразделения отбили атаку живой силы и бронетехники, а также предотвратили охват с флангов. Отмечается, что в учениях приняли участие около 50 единиц боевой и специальной техники, а также около 600 военнослужащих.

17 февраля сообщалось, что военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».

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