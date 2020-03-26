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Фанаты не увидят финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» в апреле

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Фото: Instagram/amcthewalkingdead
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Показ финала десятого сезона «Ходячих мертвецов» не состоится в апреле, как планировалось, сообщается на официальной странице сериала в Instagram.

Авторы сериала рассказали о невозможности завершения post-production в связи с распространением коронавируса.

«Поэтому мы заканчиваем на 15-м эпизоде, который можно будет увидеть 5 апреля», — прокомментировали они.

Финал же появится как «особый эпизод чуть позже в этом году», — добавили продюсеры сериала.

«Post-production включает визуальные спецэффекты, музыку, сведение звука и звуковые спецэффекты. Обычно на это уходит около трех недель», — разъяснил в комментариях фанатам сериала исполнительный продюсер Грег Никотеро.

Он также пообещал, что финальный эпизод не разочарует поклонников.

По сведениям британского таблоида The Sun, американский актер Майкл Манди уже несколько месяцев находится в тюрьме за избиение своей подруги Беверли Джексон. Актер получил широкую известность после роли зомби в фильме «Ходячие мертвецы».

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