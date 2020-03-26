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Парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Курти

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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После 11-часового заседания парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти, сообщает ТАСС.

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Правительство лидера праворадикального «Самоопределения» продержалось всего 50 дней, недоверие ему выразили 82 депутата, 32 поддержали действующий кабмин, один депутат воздержался. Для принятия вотума недоверия и последующей отставки кабмина самопровозглашенного образования необходимо было простое большинство в 61 голос в 120-местном парламенте.

Албин Курти назвал голосование против его кабинета «результатом эффективной борьбы правительства с коррупцией, которая не устраивает его политических противников».

Ожидается, что в ближайшее время президент Косова Хашим Тачи назначит исполняющего обязанности премьера, который сформирует технический кабинет до новых выборов, проведение которых откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса.

Разногласия в правящей коалиции праворадикального «Самоопределения» Албина Курти и умеренного Демократического союза Косова (ДСК) Исы Мустафы обострились после того, как Курти сменил министра внутренних дел Агима Вели от ДСК, который требовал введения в Косове чрезвычайного положения из-за коронавируса. После этого Мустафа потребовал голосования по недоверию правительству, его поддержали оппозиционные партии проигравших на выборах президента Хашима Тачи (Демократическая партия Косова) и экс-премьера Рамуша Харадиная (Альянс за будущее Косова").

Во время голосования в связи с эпидемией коронавируса все депутаты сидели в зале в медицинских масках и с соблюдением безопасной дистанции в 1,5 метра. После каждого выступления трибуна и микрофоны обрабатывались дезинфицирующим раствором.

Согласно официальным данным, в Косове в настоящее время коронавирусом инфицированы 63 человека.

Ультраправое движение «Самоопределение» Альбина Курти победило на досрочных парламентских выборах в самопровозглашенном Косово в октябре 2019 года. Демократическая партия Косово действующего президента Хашима Тачи заняла третье место и объявила о переходе в оппозицию.

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