Парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Курти

После 11-часового заседания парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти, сообщает ТАСС.

Правительство лидера праворадикального «Самоопределения» продержалось всего 50 дней, недоверие ему выразили 82 депутата, 32 поддержали действующий кабмин, один депутат воздержался. Для принятия вотума недоверия и последующей отставки кабмина самопровозглашенного образования необходимо было простое большинство в 61 голос в 120-местном парламенте.

Албин Курти назвал голосование против его кабинета «результатом эффективной борьбы правительства с коррупцией, которая не устраивает его политических противников».

Ожидается, что в ближайшее время президент Косова Хашим Тачи назначит исполняющего обязанности премьера, который сформирует технический кабинет до новых выборов, проведение которых откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса.

Разногласия в правящей коалиции праворадикального «Самоопределения» Албина Курти и умеренного Демократического союза Косова (ДСК) Исы Мустафы обострились после того, как Курти сменил министра внутренних дел Агима Вели от ДСК, который требовал введения в Косове чрезвычайного положения из-за коронавируса. После этого Мустафа потребовал голосования по недоверию правительству, его поддержали оппозиционные партии проигравших на выборах президента Хашима Тачи (Демократическая партия Косова) и экс-премьера Рамуша Харадиная (Альянс за будущее Косова").

Во время голосования в связи с эпидемией коронавируса все депутаты сидели в зале в медицинских масках и с соблюдением безопасной дистанции в 1,5 метра. После каждого выступления трибуна и микрофоны обрабатывались дезинфицирующим раствором.

Согласно официальным данным, в Косове в настоящее время коронавирусом инфицированы 63 человека.

Ультраправое движение «Самоопределение» Альбина Курти победило на досрочных парламентских выборах в самопровозглашенном Косово в октябре 2019 года. Демократическая партия Косово действующего президента Хашима Тачи заняла третье место и объявила о переходе в оппозицию.