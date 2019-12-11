Республика Косово признала нобелевского лауреата Хандке персоной нон грата

Бывший глава МИД непризнанной Республики Косово Беджет Пацоли, исполняющий обязанности министра до формирования нового правительства, объявил персоной нон грата нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке. Об этом в среду, 11 декабря, он написал в своем Facebook.

«Сегодня я решил провозгласить Хандке нежеланным гостем в Косове. Он персона нон грата с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении. Также Пацоли обвинил писателя в «отрицании и поддержке преступления», что, как он считает, также является преступлением.

Ранее 7 декабря Анкара призвала отменить решение о присуждении Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийцу Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы. Призыв был связан с тем, что писатель поддерживает бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича и отрицает геноцид в Боснии.

Петер Хандке с 1996 года регулярно приезжает в Сербию, Косово и Метохию. Писатель общается с местными жителями и проводит гуманитарные акции. В марте 2004 года он подписал обращение в защиту Милошевича и даже навещал его в гаагской тюрьме в 2005 году.

Резня в Сребренице, населенной преимущественно мусульманами, произошла в 1995 году. Город, в 1993 году объявленный зоной безопасности, был взят сербскими войсками. По данным Международного трибунала по Югославии, было убито порядка 7–8 тыс. человек из числа боснийских мусульман. При этом нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой.

Подробности тех событий до сих пор доподлинно не известны. Боснийцы полагают, что сербские отряды устроили резню среди мирного населения, тогда как ряд сербских политиков утверждает, что это были лишь ответные меры на жестокие действия боснийцев.

В 2007 году Международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид. В 2015 году Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая также признает события в Сребренице геноцидом. Документ предложила Великобритания, за него проголосовали 10 стран, еще четыре воздержались. В тексте резолюции отмечалось, что отрицание факта геноцида в Сребренице препятствует примирению в Боснии и Герцеговине.

Бомбардировки Югославии силами НАТО длились с марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был свергнут президент Слободан Милошевич.

В 2006 году из бывшего югославского государства вышла Черногория, которая с 2017 года является членом НАТО. В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость. Это государство частично признано западными странами, однако ряд государств, в том числе Россия и Сербия, продолжают по-прежнему считать этот регион частью Сербии.