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Тренировки водолазов начались на Северном флоте

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Водолазы Северного флота начали практический спуск с борта катера «ВК-227» в Кольский залив и отработку по установке проводников воздуха. В ходе тренировок водолазы будут осматривать подводную часть корабля, при помощи понтонов искать затонувшие предметы, очищать клапаны для откачки воды и проводить сварочные работы, передает ИА «Би-порт».

Отработка навыков подводных специалистов проходит в преддверии учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. Совместно с силами ПСО морской авиации будет оказана помощь экипажу «аварийной» подводной лодки. Также будут проводиться мероприятия по спасению личного состава судна, условно потерпевшего бедствие. В окончательной части учения будет производиться подъем членов экипажа лодки с помощью спасательного аппарата «АС-34» и оказание первой помощи с помощью декомпрессионного оборудования судов УПАСР СФ.

Россия занята строительством подлодок четвертого поколения, но одновременно разрабатывает и субмарины пятого поколения, рассказал ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. В 2020 году ВМФ намерен получить от Объединенной судостроительной корпорации головные подводные крейсера «Князь Владимир», «Казань», а также первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск».

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