В регионах рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Заразившиеся коронавирусом в Центральном федеральном округе (ЦФО) находятся в удовлетворительном состоянии, двое из них — готовятся к выписке по выздоровлении. Об этом 25 марта сообщил ТАСС со ссылкой на местные департаменты здравоохранения и правительства регионов.

На территории ЦФО зафиксировано 30 случаев заражения. Шесть — в Воронежской области, семь — в Тульской, по три — в Тверской, Тамбовской, по два — в Липецкой, Калужской, Орловской, Рязанской, по одному — в Брянской, Ивановской и Ярославской областях. За последние сутки вирус обнаружили у двух жительниц Тульской области, ранее выезжавших за границу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Зараженные в Брянской области также чувствуют себя удовлетворительно. У супружеской пары из Орловской области заболевание протекает без ярко выраженных симптомов. В ближайшие дни из больниц могут выписать одного жителя Калуги и семейную пару из Рязани. В удовлетворительном состоянии продолжают лечение пациенты с коронавирусом в Воронеже, Липецке и Калуге, улучшение самочувствие медики отмечают у 40-летней жительницы Ярославля.

Тесты на коронавирус дали положительный результат у троих жителей Ивановской области. Двое из них ранее контактировали с врачом, тест которого также оказался положительным. За минувшие сутки также был получен положительный тест у жителя Иваново, ранее вернувшегося из Европы.

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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