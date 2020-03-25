Два человека погибли в ДТП в Орловской области

В Орловской области проводится проверка по факту столкновения автомобилей Mercedes и «Нива». Смертельные травмы получили два человека.

Авария произошла на автодороге Змиевка—Глазуновка—Тросна. По предварительным данным, водитель «Нивы» при движении со стороны Орла допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с Mercedes. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Оба водителя транспортных средств скончались на месте происшествия. Пассажир иномарки доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки. Пассажирский транспорт несколько раз перевернулся после столкновения с другим автомобилем.