Трамвай насмерть сбил женщину в Казани

В Казани женщина погибла в результате наезда трамвая. Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло на улице Николая Ершова. Трамвай совершил наезд на женщину, переходившую дорогу. Потерпевшая оказалась под транспортным средством, для ее извлечения на место вызвали сотрудников МЧС. Об этом сообщает InKazan.ru.

По данным очевидцев, потерпевшей практически отрезало ногу, Женщина скончалась в машине скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии поезд насмерть сбил 13-летнего мальчика, который перебегал пути в неположенном месте.



