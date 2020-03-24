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Поезд насмерть сбил ребенка в Карелии

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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на железной дороге. 13-летний мальчик перебегал пути в неположенном месте.

Трагедия произошла на станции «Кандалакша». По данным транспортной прокуратуры, группа подростков перебегала железнодорожные пути перед поездом, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. 13-летний мальчик скончался на месте. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Это второй случай наезда поезда на пешехода в Карелии за неделю. На перегоне станций «Пяжиева Сельга» и «Деревянка» поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, сбил мужчину. Личность погибшего устанавливается.

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