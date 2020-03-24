Поезд насмерть сбил мужчину в Карелии

В Карелии устанавливают личность мужчины, погибшего на железной дороге. Его сбил поезд, следовавший из Мурманска.

Трагедия произошла на перегоне станций Пяжиева Сельга и Деревянка. По данным правоохранительных органов, поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщает ИА «Би-порт».

На вид погибшему 40–45 лет, его личность устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области при наезде поезда погиб пенсионер, который переходил пути в неположенном месте.