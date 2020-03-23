Прямой эфир

В Улан-Удэ погиб сорвавшийся с моста мужчина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Улан-Удэ мужчина погиб, упав с моста на лед. Об этом 23 марта сообщает Ариг Ус online.

Инцидент произошел в понедельник, 23 марта. Тело мужчины обнаружили на льду под мостом через реку Селенгу. По словам спасателей, погибшему было 38 лет. По словам очевидцев, он стоял на парапете и случайно сорвался вниз, уточняет «Федеральное агентство новостей».

У него зафиксировали многочисленные повреждения, характерные для падения с большой высоты. На месте работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее 23 марта сообщалось, что мужчина выжил после падения с 16-го этажа в Санкт-Петербурге. Он упал на капот автомобиля, припаркованного возле дома, после чего соскользнул на тротуар. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иркутске двое мужчин спасли сорвавшуюся с балкона 14-го этажа девушку
В Москве женщина погибла после падения из окна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020