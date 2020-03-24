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Водитель фуры погиб под колесами своего грузовика в Крыму

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В Крыму водитель погиб в результате наезда собственного грузовика. Мужчина вылетел через лобовое стекло и попал под колеса.

Авария произошла в Кировском районе. По данным Госавтоинспекции, грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в земляную насыпь. В результате водитель вылетел из кабины транспортного средства, и грузовик его переехал. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

По предварительным данным, мужчина уснул за рулем. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при столкновении легкового автомобиля, грузовика и «Газели» два человека погибли и двое получили травмы. По предварительным данным, водитель легковушки в пьяном состоянии выехал на встречную полосу.

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