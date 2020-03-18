Автомобиль сбил пешеходов в Новосибирской области

В Новосибирской области автомобиль сбил людей на пешеходном переходе. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло вечером 17 марта в Заельцовском районе. 42-летняя женщина, находившаяся за рулем Chevrolet Captiva, ехала по Красному проспекту и допустила наезд на пешеходов напротив дома № 157, которые шли по проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате пострадали две женщины в возрасте 22 и 58 лет. С травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Как уточняет сайт kp.ru, у 22-летней женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, она находится в тяжелом состоянии. У 58-летней пострадавшей — сотрясение головного мозга.