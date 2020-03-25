В АТОР спрогнозировали спрос на зарубежные туры после коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду, 25 марта, оценила, каким будет спрос на зарубежные туры после того, как пройдет эпидемия коронавируса.

«По оценке наших аналитиков, отложенный спрос на зарубежные направления, который, безусловно, будет, может превысить даже самые радужные надежды», — приводит «РИА Новости» слова Ломидзе.

Она подчеркнула, что сейчас остается открытым вопрос, когда станет возможным снова выезжать за границу.

«По пессимистическим прогнозам, это произойдет ближе к сентябрю, по оптимистическим — уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», — отметила исполнительный директор АТОР.

Ранее в этот же день АТОР оценила убытки российского туризма в случае летнего закрытия стран. Ожидается, что турбизнес потеряет около 25 млрд рублей.

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что этот показатель сократился на 60%. Не исключено, что из-за последствий коронавируса около 20% туркомпаний РФ могут закрыться.

На текущий момент за рубежом находится около 45 тыс. туристов из России. В АТОР отметили, что сейчас вывозом организованных туристов занимаются туроператоры, самостоятельным путешественникам содействие оказывают российские диппредставительства.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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