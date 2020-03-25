Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении Порошенко

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщили в среду, 25 марта, в пресс-службе ведомства.

«Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — говорится в публикации.

По версии следствия, Порошенко является одним из организаторов ряда террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений, среди которых — Михаил Толстых («Гиви»), Арсен Павлов («Моторола») и другие.

«Известно, что Порошенко П.А. утвердил, приведенный в исполнение спецслужбами план по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР («Организация террористической деятельности») в отношении Порошенко П.А. Подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственные действия», — отметили в генпрокуратуре.

Обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Павлов погиб 16 октября 2016 года — бомба сработала в лифте его дома в Донецке. При взрыве пострадали еще несколько человек. Толстых погиб 8 февраля 2017 года — его рабочий кабинет в Макеевке обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Власти Донецкой народной республики обвинили в гибели ополченцев украинских диверсантов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.