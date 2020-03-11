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В Донбассе сняли обвинения с переданных Киеву в декабре 2019 года пленных

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили о снятии всех обвинений с граждан Украины, которые были переданы Киеву в рамках обмена пленными в декабре 2019 года. Об этом в среду, 11 марта, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

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«В качестве основного условия достижения новых договоренностей по обмену удерживаемых лиц необходимо в первую очередь выполнить процессуальную очистку лиц — участников обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года между ЛНР, ДНР и Украиной», — приводит ее слова «РИА Новости».

Кобцева отметила, что эти условия были закреплены в Минске в декабре 2019 года в ходе встречи контактной группы по урегулированию военного конфликта на территории Донбасса. Причем со стороны Украины эти процессуальные условия до сих пор не выполнены.

Представитель ЛНР добавила, что республики готовы к абсолютному выполнению всех соглашений, принятых контактной группой в Минске.

Обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года. Украина передала 124 гражданина в ДНР и ЛНР. Киеву передали 76 человек.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался после государственного переворота в стране в 2014 году. Тогда жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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