В Совбезе указали на слаженность российских властей в борьбе с COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции в стране находится под контролем благодаря слаженной работе региональных и федеральных властей. Такое заявление в среду, 25 марта, сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В целом федеральные и региональные органы власти действуют слаженно и эффективно. В результате проводимых профилактических, противоэпидемических, санитарно-карантинных мероприятий эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем», — цитирует его ТАСС.

Также Патрушев отметил «единение людей» перед угрозой коронавирусной инфекцией. Он добавил, что граждане стремятся безвозмездно помогать всем, кому требуется помощь, и делают они это добровольно.

Россия, по словам секретаря Совбеза, готова помогать всем государствам, терпящим бедствие из-за коронавирусной инфекции, для недопущения распространения случаев заболевания на своей территории.

Ранее в этот же день председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что координационный совет по противодействию коронавирусу подготовит новый комплекс мер для регионов в текущей эпидемиологической ситуации. Также глава российского кабмина пригрозил губернаторам за пренебрежение мерами против COVID-19.

Накануне 24 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии реальной картины по распространению коронавирусной инфекции в регионах. Столичный градоначальник обратил внимание властей субъектов на то, что нужно готовиться к большим проблемам из-за развития ситуации с коронавирусом.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. На 25 марта, по данным Worldometer, в мире коронавирусом заразились свыше 421 тыс. человек, умерли более 18,8 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

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