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Сильный паводок не ожидается в Нижнем Тагиле

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Власти Нижнего Тагила не ожидают сильного паводка в городе. В водоемах есть достаточный объем для приема талых вод.

По данным мэрии, в Леневском пруду запас объема составляет около 60 млн кубометров. В Тагильском пруду запас достигает 5 млн кубометров. Об этом сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на ИА «Все новости».

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил важность координирования работы всех служб, чтобы не допустить ситуацию, когда при сбросе воды в одних пунктах затопленными оказываются другие.

Ранее сообщалось, что в реках Зауралья поднялся уровень воды. Наибольшее повышение выявлено в реке Миасс. В районе поселка Каргаполье уровень воды поднялся на 15 см.

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