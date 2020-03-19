Более 15 тыс. человек задействуют в борьбе с паводком в Петербурге

Из-за теплой зимы в Санкт-Петербурге не было устойчивого льда, в связи с чем специалисты не ожидают значительного повышения уровня воды. В мероприятиях по борьбе с возможным паводком задействуют 15 тыс. человек.

Перед теплым сезоном в Северной столице провели комплекс мероприятий для безопасного прохождения половодья. К периоду возможного паводка готово более 2,4 тыс. единиц техники. Об этом сообщает телеканал «78».

На текущий момент все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что под Томском проведены работы по взрыву льда на реке Томи. Мероприятия необходимы для ослабления ледового поля в местах возможных заторов.