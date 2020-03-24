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Уровень воды поднялся в реках Зауралья

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На нескольких реках Курганской области зафиксирован подъем. Уровень воды за последние сутки увеличился на реках Тобол, Миасс и Исеть.

Судя по данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, у города Кургана уровень воды в Тоболе на 24 марта составляет 31 см. За сутки он изменился на 6 см.

Но наибольшее повышение уровня воды за сутки, на 15 см, зафиксировано на реке Миасс в районе поселка Каргаполье. Исеть у села Мехонское и река Уй у села Усть-Уйское поднялись на 9 см. У села Звериноголовское река Тобол прибавила 8 см.

Эксперты не исключают наводнения в Кургане. Вода в Тоболе может подняться до 8,2 м. При таком уровне паводок повредит только что отремонтированную набережную. Ее благоустройство началось в 2019 году, пишет ИА «Ура.ру».

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