Мероприятия по смягчению рисков паводка спланировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае до вскрытия рек началась подготовка к паводку. Власти региона спланировали комплекс мероприятий, которые позволят смягчить риски и обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Согласно прогнозам, уровень воды в реке Амур, а также в малых реках не достигнет критических отметок. Ледоход на Амуре начнется незначительно раньше сроков. В группе риска в этом году значатся отдельные участки рек Тумнин, Уда и Хор. Наблюдение за ними, а также за другими реками будет вестись постоянно, пишет ИА AmurMedia.

При необходимости для разрушения ледовых заторов будут привлекать силы и средства Министерства обороны РФ.

Специальная комиссия проверит готовность гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В регионе сформирован резерв материальных ресурсов на сумму 850,9 млн рублей. Органы местного самоуправления должны обеспечить готовность мостов и дорог. Также местным властям рекомендовано проработать мероприятия по эвакуации на случай ЧС.