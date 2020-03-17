Ишимскую дамбу отремонтируют перед паводком в Тюменской области

Более 112 млн рублей из бюджета Тюменской области выделено на реконструкцию противопаводковой дамбы в Ишиме. Постановление подписал глава региона Александр Моор.

Средства пойдут на ремонт гидросооружения возле садов «Керамик», передает ИА «Ура.ру». Ишим и Ишимский район могут оказаться в эпицентре сильнейшего паводка из-за большого количества воды в Сергеевском водохранилище (Казахстан), откуда она может попасть на территорию Тюменской области.

По данным на 13 марта, в Уренском районе Нижегородской области затопило восемь жилых домов и дорогу. Это произошло в результате ежегодного весеннего паводка. Местных жителей обеспечили всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами. Также решен вопрос пожарной безопасности.