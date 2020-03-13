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Жилые дома затопило из-за паводка в Нижегородской области

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В Уренском районе Нижегородской области затопило восемь жилых домов и дорогу. По данным регионального ЦУКС ГУ МЧС РФ, это произошло в результате ежегодного весеннего паводка.

Местных жителей обеспечили всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами. Также решен вопрос пожарной безопасности. В настоящий момент необходимости эвакуировать людей нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщает ИА «НьюсНН».

На прошлой неделе в Саратовской области затопило мост из-за повышения уровня воды в реке Медведице. Угрозы подтопления ближайшего населенного пункта нет. К подъему уровня воды в реке в Лысогорском районе привело повышение уровня грунтовых вод. Мост в поселке Атаевка оказался перелит на 15 см.

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