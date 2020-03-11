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Ижевск начали готовить к весеннему паводку

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В Ижевске началась подготовка к весеннему паводку. Подрядчики очищают водоотводные каналы и водопропускные трубы в частном секторе города. Идет очистка открытой системы ливневой канализации в зонах подтопления в Ленинском и Первомайском районах Ижевска.

По словам главного инженера городской службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдауса Харисова, в Первомайском районе необходимо подготовить 15,4 км водоотводов, а в Ленинском — 15,3 км. В тех местах, где есть риск подтопления, вскрыли дождеприемники.

Специалист заявил, что паводок сильнее всего заметен в районе «Болото» и в частном секторе в районе железнодорожного вокзала. Он обратился к жителям с просьбой на засорять мусором ливневую канализацию и водоотводные каналы, поскольку это может привести к затрудненному отходу талой воды, пишет ИА «Сусанин».

12 февраля сообщалось, что в Удмуртии на водохранилищах начали понижать уровень воды. Сброс воды будут проводить на Воткинском, Пудемском, Камбарском и Ижевском водохранилищах вплоть до 25 марта.

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