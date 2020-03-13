В Вологодской области 14 районов могут оказаться в зоне подтопления

Во время весеннего паводка 14 районов Вологодской области могут оказаться в зоне подтопления. На реке Сухоне уже ведется пропил и чернение льда.

Лед в районе Великого Устюга может вскрыться в первой декаде апреля. Это почти на две недели раньше привычного срока. К затоплению прибрежных территорий могут привести ледяные заторы на Сухоне и Малой Северной Двине, сообщает ИА FlashNord.

В зоне подтопления могут оказаться Устюженский, Бабаевский, Вытегорский, Сокольский, Харовский, Чагодощенский, Усть-Кубинский, Нюксенский, Никольский, Великоустюгский, Никольский, Кичменгско-Городецкий, Вологодский районы и Вологда.

На реках проведут чернение и прорезку льда. Кроме того, подготовлено 8 т взрывчатых материалов. Запрет выхода на лед уже введен для рыбаков, также закрыты все переправы.