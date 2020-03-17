Лед вскроется на реке Амур раньше срока в Хабаровском крае

Ледоход на реке Амур в Хабаровском крае начнется в сроки, близкие к прошлогодним. Вскрытие льда может произойти раньше на 3–4 дня.

По данным экспертов, на водоеме уже образуются промоины. Лед достаточно тонкий, целостность покрова нарушают теплые сточные воды. Открытые участки можно заметить на Амурской протоке. Однако на реке сохраняется зимний режим, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Начало ледохода обычно приходится на вторую декаду апреля. Ожидается, что в 2020 году лед Амура вскроется в те же сроки, что и в прошлом году, или на 3–4 дня раньше.

На остальных реках Хабаровского края сохраняется зимний режим, но из-за высоких температур воздуха лед начал разрушаться. Часть ледовых переправ закрыта.