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Противопаводковые мероприятия стартовали в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске начались мероприятия по снижению рисков подтопления домов и хозпостроек частного сектора и городских территорий в период активного таяния снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь противопаводковые мероприятия организованы во Владимировке, так как частный сектор находится в низине. Работы проводит техника завода им. М.А. Федотова, пишет ИА SakhalinMedia.

Как рассказал директор завода Алексей Римша, снег с улиц начали вывозить заранее, для того чтобы уменьшить количество талой воды весной. Вместе с этим в водоотводных каналах скопился снег, который необходимо убрать для прохода талых вод в реки.

Водоотводные каналы также очистят в других районах города, селах Ключи и Новая Деревня, вдоль автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск.

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