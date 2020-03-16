Противопаводковые мероприятия стартовали в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начались мероприятия по снижению рисков подтопления домов и хозпостроек частного сектора и городских территорий в период активного таяния снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь противопаводковые мероприятия организованы во Владимировке, так как частный сектор находится в низине. Работы проводит техника завода им. М.А. Федотова, пишет ИА SakhalinMedia.

Как рассказал директор завода Алексей Римша, снег с улиц начали вывозить заранее, для того чтобы уменьшить количество талой воды весной. Вместе с этим в водоотводных каналах скопился снег, который необходимо убрать для прохода талых вод в реки.

Водоотводные каналы также очистят в других районах города, селах Ключи и Новая Деревня, вдоль автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск.