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Подготовка к паводкам началась в Казани

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Власти Казани начали готовиться к весеннему половодью. В каждом районе созданы мобильные группы для ликвидации затопления, заявил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

«Всего для оперативного реагирования в условиях паводка подготовлены 136 маневренных групп, 124 единицы техники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов», — отметил Тимурханов.

Жителям ближайших к водоемам территорий выдают памятки о правилах поведения в период подтопления, передает ИА «Татар-информ». С начала 2020 года единая дежурно-диспетчерская служба получила 25 сигналов о паводке.

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