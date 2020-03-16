Подготовка к паводкам началась в Казани

Власти Казани начали готовиться к весеннему половодью. В каждом районе созданы мобильные группы для ликвидации затопления, заявил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

«Всего для оперативного реагирования в условиях паводка подготовлены 136 маневренных групп, 124 единицы техники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов», — отметил Тимурханов.

Жителям ближайших к водоемам территорий выдают памятки о правилах поведения в период подтопления, передает ИА «Татар-информ». С начала 2020 года единая дежурно-диспетчерская служба получила 25 сигналов о паводке.