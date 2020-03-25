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Дело возбудили после отравления детей хлором в бассейне на Сахалине

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На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в одном из банных комплексов Южно-Сахалинска. Статья, по которой расследуется дело, звучит как «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Решение о возбуждении уголовного дела было принято после доследственной проверки, уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на СУ СКР по Сахалинской области.

23 марта пять детей в возрасте от 4 до 11 лет госпитализировали в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора. Во время празднования одного из детей маленькие гости вместе с родителями находились в одном из городских банных комплексов и купались там в бассейне.

Двух детей срочно госпитализировали с диагнозом «ингаляционное отравление парами», еще троих после осмотра отправили лечиться дома. Сейчас все выписаны из больницы.

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