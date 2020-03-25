Прямой эфир

Ученые разработали концепцию сохранения молодости

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа специалистов из разных стран раскрыла алгоритм, позволяющий клеткам организма вовремя обновляться и противодействовать старению. Результаты исследований были опубликованы в журнале FASEB Journal.

По данным издания, обновление клеток человеческого организма происходит в результате освобождения от поврежденных митохондрий. У людей преклонного возраста обновление митохондрий замедляется, что влечет за собой потерю мышечной массы и накопление лишнего веса. Экспертная группа разработала механизм, с помощью которого специальные флуоресцентные метки выявляют поврежденные митохондрии в клетках. После их нахождения можно инициировать процессы обновления медикаментозным путем.

«Мы можем затормозить механизмы старения»
Академик Сергей Лукьянов — о лекарствах будущего и наставничестве в медицинском образовании

Ученые подчеркнули, что в фармакологии уже давно ведется работа над препаратом, который запускает процесс ликвидации отживших митохондрий. Подобное средство стало бы формулой сохранения молодости. Механизм обновления основан на активации молекул сенсора энергии — АМФ-активируемой протеинкиназы. Исследователи указали, что их открытие может поспособствовать разработке подобного препарата.

В конце исследования специалисты уточнили, что разогнать обновление клеток естественным путем позволяют регулярные физические упражнения.

28 января испанский диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала о продуктах, замедляющих процессы старения. Она подчеркнула, что правильная диета замедляет окислительный стресс и старение всех клеток» организма. Для сохранения долгосрочной молодости основой питания нужно сделать свежие сезонные фрукты и овощи, а также орехи, бобовые, ферментированные и цельнозерновые молочные продукты — например, кефир или йогурт. Также следует отказаться от алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали простой способ сохранить ум в старости
Ученые обнаружили три важных этапа старения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020