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Ученые обнаружили три важных этапа старения

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Фото: Depositphotos
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Старение человека проходит в несколько этапов, выяснили ученые Стэнфордского университета, США. Статья, посвященная научной работе, опубликована на портале Nature Medicine 5 декабря.

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В ходе исследования специалисты проанализировали около трех тысяч белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Оказалось, что нелинейные изменения в их структуре происходят волнообразно в зависимости от возраста испытуемых.

При этом основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа, по достижении человеком возраста в 34, 60 и 78 лет. В течение жизни изменяются 1379 из этих белков, а информация о 373 из них может определить возраст человека с высокой точностью.

Их преобразования говорят о старте, затухании или изменении различных процессов в организме, пишет «Газета.ру». Причины скачков концентраций отдельных белков пока не известны.

В дальнейшем изучение этих вопросов поможет врачам эффективнее бороться с возрастными заболеваниями.

Ранее в декабре косметолог-дерматолог Натаэла Гришина назвала причины того, почему россиянки стареют быстрее азиаток. По ее словам, на это влияют генетика и режим питания.

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