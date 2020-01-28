Испанский диетолог назвала замедляющие старение продукты

Врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго из Испании рассказала, какие продукты помогут избежать преждевременного старения. Об этом 27 января пишет барселонское издание La Vanguardia.

По словам специалиста, когда речь заходит об антивозрастных мерах, человек обычно делает упор на необходимость физических упражнений и забывает о самом важном — правильной диете в сочетании со здоровыми привычками. Она подчеркнула, что «это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток» организма.

Идальго посоветовала основой питания сделать свежие сезонные фрукты и овощи, а также орехи, бобовые, ферментированные и цельнозерновые молочные продукты — например, кефир или йогурт, отмечает телеканал «360». Также следует отказаться от алкоголя: по мнению ученых, его употребление связано с сокращением теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. Таким образом, при каждом делении клетки они становятся короче, и клетка погибает, когда длины становится недостаточно.

Среди «старящих» продуктов испанский диетолог выделила жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль, пишет «Федеральное агентство новостей».

23 января директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил о риске заразиться ожирением. По словам специалиста, речь идет о «социальном заражении», или подражательном поведении.