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Испанский диетолог назвала замедляющие старение продукты

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго из Испании рассказала, какие продукты помогут избежать преждевременного старения. Об этом 27 января пишет барселонское издание La Vanguardia.

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По словам специалиста, когда речь заходит об антивозрастных мерах, человек обычно делает упор на необходимость физических упражнений и забывает о самом важном — правильной диете в сочетании со здоровыми привычками. Она подчеркнула, что «это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток» организма.

Идальго посоветовала основой питания сделать свежие сезонные фрукты и овощи, а также орехи, бобовые, ферментированные и цельнозерновые молочные продукты — например, кефир или йогурт, отмечает телеканал «360». Также следует отказаться от алкоголя: по мнению ученых, его употребление связано с сокращением теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. Таким образом, при каждом делении клетки они становятся короче, и клетка погибает, когда длины становится недостаточно.

Среди «старящих» продуктов испанский диетолог выделила жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль, пишет «Федеральное агентство новостей».

23 января директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил о риске заразиться ожирением. По словам специалиста, речь идет о «социальном заражении», или подражательном поведении.

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