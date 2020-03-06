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Ученые назвали простой способ сохранить ум в старости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ученые из Университета Стоуни-Брук в США выяснили, что нейробиологических изменений, связанных со старением, можно избежать, снизив количество употребляемых углеводов. Об этом сообщил 5 марта портал MedicalXpress со ссылкой на автора исследования профессора Лилианну Мухика-Пароди.

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В исследовании, подробности которого опубликованы в научном журнале PNAS, участвовали около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Им отсканировали мозг с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Выяснилось, что с возрастом функциональная связь между областями мозга ухудшается, это связано со снижением когнитивных функций и увеличением резистентности к инсулину. Преддиабетическое состояние и диабет второго типа блокирует способность нейронов эффективно перерабатывать глюкозу.

Ученые оценили стабильность работы мозга при обычном и низкоуглеводном рационах. Последний включает мясо или рыбу с салатом, но исключает сахар, зерновые, рис и крахмалистые овощи. В стандартной диете основным «топливом» для организма является глюкоза, а в диете с низким содержанием углеводов ее заменяют кетоны. «Считается, что кетоны обеспечивают клеткам большую энергию, чем глюкоза», — отмечается в статье.

Результаты показали, что признаки старения мозга проявились уже в 47 лет, но наиболее быстрое ухудшение произошло в возрасте 60 лет. Даже у людей в возрасте до 50 лет кетонная диета увеличила общую активность мозга и стабилизировала функциональные сети.

Ранее, 7 февраля, исследователи из Медицинского колледжа Олбани в США пришли к выводу, что активация ряда иммунных клеток в стареющем мозге может приостановить снижение когнитивных способностей.

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