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Европе предсказали кризис на фоне коронавируса

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Европу ждет мощный экономический кризис на фоне распространения коронавируса, а также вследствие фактической остановки деловой активности. Такие прогнозы сделали аналитики Bloomberg. На фоне пандемии индекс деловой активности (PMI) установил антирекорд, обновив минимум 1998 года. Падает спрос на товары, всё чаще возникают проблемы с поставками.Производство остановили крупнейшие автоконцерны: в том числе ведущий производитель автомобилей в мире Volkswagen. Эксперты Bloomberg ожидают сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе с момента его образования.

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